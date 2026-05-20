Türkiye'ye de gelecek: Uygun fiyatlı elektrikli otomobil Skoda Epiq tanıtıldı

Çek otomotiv üreticisi Skoda, bütçe dostu elektrikli kompakt crossover modeli Epiq ile otomobil dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Volkswagen ID. Polo ile aynı altyapıyı paylaşan araç, Avrupa pazarında içten yanmalı motorlu Kamiq modeliyle benzer bir fiyat politikasıyla rekabet edecek.

SKODA EPIQ TASARIM VE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

Geleneksel kapı kollarını koruyan model, T şekilli ön ve arka aydınlatma grubuyla markanın yeni tasarım dilini yansıtıyor.

Kabinde 5.3 inç dijital gösterge paneli ile 13 inç multimedya ekranı yer alırken, kompakt boyutlarına rağmen 475 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni MEB+ platformunu kullanan otomobilde, 114 beygirden 208 beygire kadar uzanan üç farklı elektrikli motor seçeneği bulunuyor.

Batarya tarafında ise kullanıcılara 310 kilometre ve 440 kilometre menzil sunan iki farklı opsiyon eşlik ediyor.

Avrupa pazarlarında 25 bin 900 eurodan başlayan fiyatlarla listelenecek olan Skoda Epiq, önümüzdeki yılın ortasında Türkiye'de satışa sunulacak.

Şirket, bu modelin hemen ardından yıl sonunda şimdiye kadarki en büyük elektrikli SUV modeli Peaq'ı tanıtmayı planlıyor.