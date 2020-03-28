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Türkiye'ye küfür eden öğrenciler gözaltına alınacak

Bolu'da öğrenci yurdunda karantinada bulunan 3 kişinin devlete küfür ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltı kararı çıktı.

DHA | 28.03.2020 - 14:48..
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Bolu'da, yurt dışından getirilerek karantina altına alındıkları yurtta, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan 3 kişi hakkında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ukrayna’dan ülkemize Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle dönüş yapmak isteyenler arasında bulunan üç vatandaşımız, alınan idari karar gereği Bolu ilinde bir öğrenci yurdunda karantina altına alınmıştır. Karantina esnasında sosyal medyada hakaret içerikli canlı yayın şeklindeki video paylaşımları tespit edilmiştir. Videoda hakarette bulunan şahsın şüpheli M.N.M. olduğu, yanındaki diğer şahısların şüpheliler M.K.K. ve M.Y. olduğu anlaşılmıştır.

KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti VİDEO

KARANTİNADAN SONRA GÖZALTI KARARI

Şüpheliler hakkında TCK.’nın 301. maddesinde düzenlenen 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan derhal soruşturma başlatılarak, karantina sonunda gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Özellikle bu dönemde koronavirüsle ilgili yasalara aykırı, manipülatif her türlü suç teşkil eden eylem, haber ve sosyal medya paylaşımları Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca titizlikle takip edilmektedir."

Türkiye'ye küfür eden öğrenciler gözaltına alınacak

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