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Türkiye’ye Patriot koşulu: S-400’ü geri gönderin

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini Rusya’ya iade etmediği sürece Patriot hava savunma sistemlerini alamayacağını söyleyen ABD Savunma Bakan Yardımcısı, "Tavrımız net." açıklamasını yaptı.

REUTERS | 11.03.2020 - 08:55..
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Türkiye’ye Patriot koşulu: S-400’ü geri gönderin

Türkiye ve Amerika, savunma sistemleriyle ilgili yeniden karşı karşıya...

Bu kez konuyu, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, açtı. Hoffman, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini Rusya’ya iade etmediği sürece Patriot hava savunma sistemlerini alamayacağını söyledi.

"PATRİOT ALAMAZ"

Hoffman, “ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bu konudaki duruşu, bakanlık görevine geldiği andan itibaren netti. Türkiye, S-400’ü iade etmediği sürece Patriot alamaz.” dedi.

SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ: HER ŞEY MASADA

Brüksel'de konferans bağlantısıyla gazetecilerle basın toplantısı düzenleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 'NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için ne yapabileceğine baktıklarını' söyleyerek "Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlanması dahil her şey masada." mesajını vermişti.

Türkiye’ye Patriot koşulu: S-400’ü geri gönderin

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"S400 şu anda artık bizim malımız. Bir taraftan S-400 ile ilgili eğitim çalışmaları vesaire bunlar devam ediyor. S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Şu anda tamamı geldi. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek. Ama yine söyleyeyim, dün de söyledim yetkililerine; Amerikalılara 'Eğer bize Patriot verirseniz biz sizden de Patriot alırız.' dedik."

Türkiye’ye Patriot koşulu: S-400’ü geri gönderin


S-400 ile Patriot arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

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