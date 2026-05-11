Türkiye'ye yaz geliyor: Yer yer yağışlı hava devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası devam edecek.

Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerde sıcaklıklar 30 dereceyi aşarken, bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış riski de bulunuyor.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Haftanın ilk günü Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

En yüksek sıcaklıklar:

- Güneydoğu'da 30-31 dereceye kadar çıkacak.

- Batı ve kuzey bölgelerde 24-28 derece aralığında seyredecek.

- İstanbul yaklaşık 23-25 derece, Ankara 26-28 derece civarında olacak.

SICAKLIK ARTIYOR

Salı günü sıcaklıkların bir miktar daha artması bekleniyor.

Özellikle iç kesimler ve güneyde 30 derece üzeri değerler öngörülüyor.

Yağışlı bölgelerin sınırlı kalacağı, bazı kuzeydoğu ve iç kesimlerde yerel gök gürültülü yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Maksimum sıcaklık beklentisi birçok ilde 28-32 derece bandında.

TERMOMETRELER YÜKSELİYOR

Çarşamba günü hava sıcaklığının ülke genelinde zirve yapması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da 30-33 derecelik değerler öngörülüyor.

Akdeniz kıyılarında ise 28-31 derece aralığında değerler görüleceği tahmin ediliyor.

Yer yer gök gürültülü sağanak riskinin özellikle iç ve doğu bölgelerde devam edeceği değerlendiriliyor.

SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Perşembe günü sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yağış ihtimalinin bazı bölgelerde azalacağı, sıcaklıkların yine 28-32 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Batı illerinde nispeten daha ılıman bir hava beklenirken, doğu ve güneydoğunun daha sıcak olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK 30 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Cuma günü, haftanın son iş gününün de sıcak geçmesi bekleniyor.

Özellikle güney ve güneydoğu illerinde 30 derece üzeri sıcaklıkların etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Bazı bölgelerde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebileceği değerlendiriliyor.

