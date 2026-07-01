Türkiye'yi kavurucu sıcaklar bekliyor: 40 dereceyi aşan sıcaklıklar gözlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) 5 Günlük Hava Durumu Uyarısı: Türkiye Genelinde Kavurucu Sıcaklar Devam Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam edecek.

Özellikle iç kesimler ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 35-42 derece bandında seyrederken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış riski de bulunuyor.

40 DERECELERE VARAN SICAKLIKLAR KAYDEDİLECEK

Bugün ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar oldukça yüksek seviyelerde.

En yüksek sıcaklıklar, Güneydoğu'da yer yer 39-40 derece, iç kesimlerde 35-38 derece ölçülecek.

Kıyı bölgelerinde biraz daha ılıman seyretmesi bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir.

KAVURUCU SICAKLAR GÖRÜLECEK

Perşembe günü sıcak havanın etkisini artırması bekleniyor.

Özellikle Marmara'nın güneyi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların 37-41 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Bazı kuzey ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanak ve fırtına riski değerlendiriliyor.

Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcakların süreceği tahmin ediliyor.

AŞIRI SICAKLAR ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Cuma günü hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor.

Bazı iç ve doğu illerinde 40-42 derece civarı değerler tahmin ediliyor.

Kıyı şeritleri nispeten daha serin kalırken, iç kesimlerde aşırı sıcak uyarısı yapılabilecek seviyeye yaklaşacağı öngörülüyor.

TERMOMETRELER ÇATLAYACAK

Cumartesi günü, sıcaklıkların zirve yaptığı günlerden biri olması bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde 38-42 derece arası sıcaklıklar öngörülüyor.

Kuzey bölgelerde daha fazla gök gürültülü sağanak ve yıldırım riski değerlendiriliyor.

Vatandaşların öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamaları öneriliyor.

SICAK HAVA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Pazar günü de sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek.

Ülkenin doğu ve güneydoğusunda 37-41 derece, batı ve kuzeybatıda biraz daha düşük ancak yine de 30-36 derece aralığında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bazı illerde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

1 Temmuz Çarşamba:

2 Temmuz Perşembe:

3 Temmuz Cuma:

4 Temmuz Cumartesi:

5 Temmuz Pazar: