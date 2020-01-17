Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı vizyonda

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında Sırp kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.

"2 YIL BOYUNCA ÇALIŞTIK"

Başrol oyuncularıyla birlikte Ortaköy’de Feriye Sineması’nda gerçekleşen basın toplantısına katılan Bozdağ, 2 yıl önce kurduğu bir hayalden yola çıktığını belirterek, “Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini Diriliş ve Kuruluş ile anlattık. Hayallerimden biri de Osmanlı Devleti'nin, suyun öte yakasına geçme hikayesiydi. Balkanların fütuhat ve fetih politikasıydı. 2 yıl boyunca çalıştık. Büyük bir plato yapıldı. Hikayesi şekillendi. Daha sonra da projeyi hayata geçirdik." dedi.

Bozdağ, Türkiye’de tarihi projelerin pek başarılı olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Tarihi proje anlamında, bizim sinemamız, dizimiz ve TV dünyamız yeni yeni bir endüstri haline geliyor. Sizin hayal kurmanız ve projeye imza atmanız yetmiyor. Onu yapacak bir ekibe, sizinle beraber olacak bir figüran ekibine, kostüm tasarımcısına, sanat yönetmenine ihtiyacınız oluyor."





"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PLATOSU"

Diriliş ve Kuruluş adlı yapımlarla son 4-5 yılda iyi bir tecrübe elde ettiklerinin altını çizen Bozdağ, “Bu tecrübemizi sinemaya da aktarmak istedik. Bizim için bu bir başlangıç. Akıncıları, Türkiye’nin en büyük platosunda yaptık. Güzel bir işe imza attık. Tüm ekip arkadaşlarımız da gece gündüz çalıştı ve nihayete erdi." ifadelerini kullandı.

"70 AT ÖZEL OLARAK EĞİTİLDİ"

Başarılı yapımcı, heyecanlı olduğunu ve kurgu aşamasında filmi neredeyse bin kez izlediğini belirterek, "Çok büyük bir bütçe. Bir de sinemanın krizde olduğu, insanların sinemaya güveninin gittiği bir dönemde, aslında bir risk alarak girdik. Sadece at bile başlı başına bir hikaye. 70’e yakın at, bu proje için özel eğitildi. Sungur’un kullandığı, yoldaşı olan kuş, 6 ay boyunca oyuncumuzla ve atıyla eğitildi." diye konuştu.

Ekip olarak iyi bir tecrübe kazandıklarına dikkati çeken Bozdağ, 40 ülkede gösterime girecek filmin daha sonra gösterimde olduğu ülke sayısının 60'a çıkacağını söyledi.

Bozdağ, hazır bir plato olmasına rağmen yapımın 30 milyona yakın bir bütçeye mal olduğunu ifade ederek, "Dünyanın neresinde olursa olsun, çok kısa bir sürede, bir plato yapabilir, film çekebilir ve bunu da teknik, görüntü ve reji anlamında dünyanın izleyeceği bir proje haline getirebiliriz." dedi.