Türkler vize sorununu yatırımla aşıyor

Vize başvurularında son zamanlarda gittikçe artan sıkıntılar ve bekleme süreleri, tüm dünyada insanları farklı modellere yöneltti.

Özellikle yurt dışında iş yapan iş insanları, çocuğu için yurt dışında eğitim planlayan aileler, vize süreçlerinden kurtulmak için yurt dışında yatırıma daha da sıcak bakar hale geldi.

Durum böyle olunca, bu konuda danışmanlık hizmeti veren şirketlere talep arttı. Tüketiciler, yatırım yapmak istedikleri ülkelerin koşullarına göre yatırım tercihlerini şekillendiriyor.

Konuya ilişkin bilgi veren küresel danışmanlık şirketi Astons Global Türkiye Direktörü Yağız Yiğit, Londra, Dubai, İstanbul, Atina başta olmak üzere 8 küresel ofislerinin bulunduğunu belirterek, böyle bir yatırım kararında tecrübeli şirketlerle çalışmanın önemine işaret etti.

Bugüne kadar 100’den fazla ülkeden 10 binden fazla yatırımcı ve aileye hizmet verdiklerini belirten Yiğit, “Yönettiğimiz toplam yatırım hacmi 2,6 milyar doların üzerinde. En önemli farklılaşma noktalarımızdan biri, kökenimizin bir hukuk pratiğine dayanması. Yatırımcılara sadece aracılık değil, aynı zamanda hukuki güvence sunuyoruz.” dedi.

“YUNANİSTAN’DA ŞU ANDA TÜRKLER REKOR KIRIYOR”

Türklerin yurt dışı yatırım eğilimleri hakkında bilgi veren Yiğit, şu bilgileri paylaştı:

“İspanya, gayrimenkule dayalı Golden Visa programını tamamen kapattı. Portekiz, gayrimenkul yatırım seçeneğini kaldırdı; artık sadece fon, startup, araştırma ve kültürel yatırım modelleri kabul ediliyor. Malta da yatırım yoluyla vatandaşlık modelini sonlandırdı. Bu gelişmeler nedeniyle Yunanistan, Avrupa’da gayrimenkul bazlı Golden Visa sunan ‘son büyük pazarlardan biri’ olarak görülüyor.”

“Yunanistan’da şu anda Türkler rekor kırıyor. Resmî rakamlara göre Yunanistan’da 27 bin 786 aktif Golden Visa yatırımcısı bulunuyor. Bunların 3 bin 291’i Türk vatandaşı. Bu da Türkiye’yi başvuru sayısında en üst sıralardan birine taşıyor. Türk yatırımcılar, vize stresini değil, Golden Visa’yı tercih ediyor.”

"SANILANIN AKSİNE HEDEF YERLEŞİM DEĞİL, YATIRIM"

Tüm dünyadaki talebin, en uygun program olması nedeniyle Yunanistan’a döndüğüne dikkati çeken Yiğit, oturum izni alabilmek için minimum 250 bin euroluk yatırım yapmak gerektiğini dile getirdi.

Yiğit, Türk yatırımcılar için bunun bir kaçış planı olmadığının altını çizerek, şunları söyledi:

“Türk yatırımcıların yatırımları ortalama 250 bin euro ile 350 bin euro arasında değişiyor. Türkiye’deki ivmelenme yanlış anlaşılıyor. Bu yatırımlar, Türk yatırımcılar için kesinlikle kaçış planı değil. Yatırımcıların çok çok çok küçük bir oranı Yunanistan’a taşınmak için bu yatırımı yapıyor. 100 yatırımcıdan bir ya da iki tanesi. Çok az bir kesim, yazlık olarak kullanmak için yatırım yapıyor.”

“Büyük çoğunluk sadece ‘Ben vize engeline takılmadan Avrupa’ya rahat seyahat edebileyim.’ diyor. Aynı zamanda Türkler, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da gayrimenkul yatırımını seviyor. Dolayısıyla şu anda Yunanistan’a bu kadar talep olmasının sebebi; kârlı bir gayrimenkul yatırımı olması, dövize karşı koruması, bir anlamda vizesiz Avrupa’ya erişim sağlaması ve tüm aileye bunu sunması. Bu dolayısıyla çok büyük bir fırsat, yatırımcılar da bunun farkında, o yüzden bu kadar akın ediliyor. Yatırımcıların neredeyse hepsi vize sorunu nedeniyle bu yatırımı yapıyor.”

İSTANBUL, İZMİR, BURSA, ANKARA VE ANTALYA BİRAZ DAHA ÖN PLANDA

Yiğit, Türkiye’nin dört bir yanından yatırımcılar olduğunun bilgisini de verdi.

“İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya biraz daha ön plana çıkıyor.” diyen Yiğit, şunları söyledi:

“Yatırımcılarda herkesin ortak özelliği çocuklu aileler olması. Herkesin ortak özelliği, çocuksuz aile sayımızın çok az olması; büyük çoğunluğun çocuklu ailelerden oluşması. Ve gerek iş insanları gerekse tıp dünyasından doktorlar. Mesela yeşil pasaportlu olduğu hâlde Golden Visa yatırımı yapan çok ailemiz var çünkü çocukları haklarını bir süre sonra kaybediyor.”

“Genel bir kırılım vermek gerekirse; orta ve üst gelir grubunda olan, gayrimenkul yatırımını seven, bir ayağı Avrupa’da olan, Avrupa’ya sık seyahat eden, gerek iş için gerek turistik amaçlı gerekse çocuklarının eğitimi için hareket eden aileler daha çok bizi tercih ediyor.”

SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA DİKKAT

Talep arttıkça bu alanda çalışan şirket ve konuya ilişkin kampanyaların da arttığını dile getiren Yiğit, bu anlamda yatırımcılara da şu uyarılarda bulundu:

“Golden Visa’ya uygunluğunu kontrol ettikten sonra yatırımcılara bu projeleri sunuyoruz. Bu çok önemli bir nokta çünkü Golden Visa’ya uygun olmadığı hâlde öyleymiş gibi satılmaya çalışılan projeler görüyorum. Dolayısıyla projenin Golden Visa’ya uyumluluğu, ailenin Golden Visa’yı alabilmesi bir ön kontrol gerektiriyor. Bunu da biz her zaman yapıyoruz.”

“Bazen sosyal medyada ‘Golden Visa’ya uyumlu proje’ diye dönen reklamlar görüyorum. İçlerinde bizim avukatlarımızın Golden Visa’ya uygun olmadığına dair rapor verdiği projeler var. Dolayısıyla yatırımcıların bu anlamda bilinçli hareket etmesi, doğru şirketle çalışması gerekiyor.”