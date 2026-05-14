Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımları martta geriledi

Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımında düşüş yaşanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye’deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar, 2025 yılında 2 milyar 675 milyon dolara yükselmişti.

Söz konusu rakam ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 artarak 208 milyon dolara, şubatta ise yüzde 18,4 yükselişle 225 milyon dolara ulaşmıştı.

Son açıklanan veriler, Türkiye’deki yerleşiklerin, ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle Körfez ülkelerinin etkilenmesine yol açan savaşın ardından yurt dışındaki alımlarında düşüş olduğunu ortaya koydu.

TÜRKLER MARTTA YURT DIŞINDAN 187 MİLYON DOLARLIK GAYRİMENKUL ALDI

Buna göre, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 düşüşle 187 milyon dolara geriledi. Bu rakam son 13 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tutar Mart 2025’te 227 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

DUBAİ'DEKİ ALIMLAR DOĞRUDAN ETKİLENDİ

Uzmanlar, Türk yatırımcıların yurt dışında en fazla gayrimenkul aldığı merkezler arasında üst sıralarda yer alan Dubai’nin savaşın ekonomik ve jeopolitik etkilerinden doğrudan etkilenmesinin, mart ayında yurt dışı konut alımlarındaki yavaşlamada belirleyici rol oynadığını ifade etti.