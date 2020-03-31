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Türkmenistan'da koronavirüs ifadesine yasak

Türkmenistan Sağlık Bakanlığı, broşürlerden koronavirüse ilişkin bilgileri kaldırdı.

Haber Merkezi |
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Türkmenistan'da koronavirüs ifadesine yasak

Şimdiye kadar hiçbir koronavirüs vakasının açıklanmadığı Türkmenistan'da, ilginç bir karara imza atıldı.

Aşkabat yönetimi, "koronavirüs" kelimesinin yerel medyada ve sağlık bilgi broşürlerinde kullanılmasını yasakladı.

KORONAVİRÜS KELİMESİNE YASAK

İngiltere merkezli Independent'ta yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan viral hastalıkların önlenmesi hakkında bilgi içeren broşürlerde artık koronavirüsten bahsedilmiyor. Bunun yanı sıra, maske giyilmesine de izin verilmediği ifade edildi.

TUTUKLANMA RİSKİ

Ülkede koronavirüsten bahsedenlerin tutuklanma riskiyle karşı karşıya olduğu ve sivil kıyafetli “özel” ajanların, salgın hakkında konuşan herkesi tanımlamak için konuşmaları dinlediği öne sürüldü.

Türkmenistan'da koronavirüs ifadesine yasak

TÜRKMENİSTAN'DA KORONAYLA MÜCADELE

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Aşkabat hükümetinin, istasyonlardaki sıcaklık kontrolleri ve kalabalık alanlarda ıslak mendiller dağıtmak da dahil olmak üzere virüsün yayılmasını durdurmak için önleyici tedbirler aldığı belirtiliyor.

Ülke içinde, özellikle de başkent dışındaki bölgelerden vatandaşların dolaşımının kısıtlandığı aktarıldı.

DEVLET MEDYASI: CİDDİ ÖNLEMLER ALINDI

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı TDH, yurt dışındaki Türkmen vatandaşların ülkeye getirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü aktardı. Koronavirüsün, Türkmenistan'da yayılmasını önlemek için ciddi önlemlerin alındığı kaydedildi.

Türkmenistan'da koronavirüs ifadesine yasak

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