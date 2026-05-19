Turknet Gigafiber yatırımlarını hızlandırdı, hedef Türkiye geneli

3,2 milyon haneye ulaşan altyapısı ve 1,4 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla büyümesini sürdüren Turknet, 1.000 Mbps’ye varan simetrik hızları Türkiye’nin daha geniş kesimleri için erişilebilir hale getirmek amacıyla yatırımlarını hızlandırdı.

Bu kapsamda Karadeniz bölgesindeki ilk Gigafiber yatırım noktası olan Samsun, şirketin yeni dönem yayılım stratejisinin önemli merkezlerinden biri oldu.

500 binden fazla kullanıcıya kendi altyapısı üzerinden 1.000 Mbps’ye varan simetrik hızlarda internet deneyimi sunan şirket, son 1 yılda 4 yeni il ve 5 yeni ilçede yaklaşık 140 bin yeni haneye daha hizmet vermeye başladı.

2026 yılı sonuna kadar Gigafiber ağını 20 ile çıkarmayı hedefleyen Turknet, Türkiye genelinde toplam 4,5 milyon haneye ulaşmayı planlıyor.

Turknet CEO’su Cem Çelebiler'in açıklamalarından öne çıkanlar:

“Son 1 yılda büyümemizi hız kesmeden sürdürdük. 12 ilde 3,2 milyon haneye Gigafiber erişimi sağlıyoruz. Çok yakında bu sayı 13’e çıkacak, yıl sonuna dek 20 ile ulaşmayı hedefliyoruz.”

“Ana hedefimiz fiberleşmeyi yeni illere yaymak. İlerleyen dönemde Turknet’ten farklı hamleler de göreceğiz.”

“Güçlü internet altyapısı artık yalnızca teknoloji meselesi değil, Türkiye’nin rekabet gücü için temel ihtiyaç.”

“ANA HEDEFİMİZ FİBERLEŞMEYİ YENİ İLLERE YAYMAK”

Cem Çelebiler, Karadeniz’deki ilk Gigafiber yatırım noktası olan Samsun’da düzenlenen basın toplantısında şirketin yeni yatırım ve gelecek dönem hedeflerini anlattı.

Turknet’in 30. yılını kutladığını belirten Çelebiler, Samsun’daki yatırımın yüksek hızlı interneti Türkiye’nin daha fazla şehrine ulaştırma hedeflerinin önemli bir adımı olduğunu söyledi.

Samsun’un gençliği, üretim gücü ve girişimci ruhuyla öne çıkan özel bir şehir olduğunu ifade eden Çelebiler, yeni dönem yatırımlarının önemli adımlarından birini burada paylaşmak istediklerini kaydetti.

“GÜÇLÜ İNTERNET ALTYAPISI ARTIK TEMEL İHTİYAÇ”

Güçlü internet altyapısının artık yalnızca bir teknoloji konusu olmadığını vurgulayan Çelebiler, eğitimden üretime, girişimcilikten günlük yaşama kadar hayatın her alanında temel ihtiyaç haline geldiğini belirtti.

Yüksek hızlı internetin yalnızca büyük şehirlerin ayrıcalığı olmaması gerektiğine inandıklarını söyleyen Çelebiler, Turknet’in 30 yıl önce yüksek hızlı ve kaliteli interneti daha erişilebilir hale getirme hedefiyle yola çıktığını ifade etti.

Bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin, yakınlarının tavsiyesiyle Turknet hizmeti kullanmaya başladığını aktaran Çelebiler, kullanıcı tavsiyelerinin şirketin en güçlü büyüme alanlarından biri olduğunu söyledi.

“SON 1 YILDA BÜYÜMEMİZİ HIZ KESMEDEN SÜRDÜRDÜK”

Çelebiler, şirketin kullanıcı tarafındaki büyümesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“2025’i yaklaşık 8 milyar TL ciro ile kapattık. Abone bazımız yüzde 17 büyüyerek 1,4 milyona ulaştı. 1.000 Mbps hizmet verdiğimiz müşteri sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 60 artarak 500 binin üzerine çıktı.”

BTK’nın 2026 yılı birinci çeyrek genişbant internet pazarı raporuna göre Turknet’in Türkiye’nin en büyük dördüncü internet operatörü ve en büyük üçüncü fiber altyapı sahibi olduğunu belirten Çelebiler; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Manisa, Samsun, Denizli, Konya, Tekirdağ ve Diyarbakır olmak üzere 12 ilde 3,2 milyon haneye Gigafiber erişimi sağladıklarını söyledi.

Şirketin kurumsal tarafta ise 21 ilde hizmet verdiğini kaydeden Çelebiler, Samsun’da yaklaşık 11 bin 500 müşteriye hizmet verdiklerini ifade etti.

İlkadım, Atakum ve Canik başta olmak üzere yatırımların sürdüğünü belirten Çelebiler, kısa sürede Samsun’da 300 bin metre fiber kablo döşediklerini ve yaklaşık 31 bin haneye kendi altyapılarını ulaştırdıklarını söyledi.

“SADAKAT SÖZLEŞMEYLE DEĞİL, GÜVENLE OLUŞUR”

Turknet’in yalnızca internet hizmeti sunan bir şirket olmak istemediğini ifade eden Çelebiler, yapay zekâdan siber güvenliğe kadar birçok alanda kendi teknolojilerini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

“Güçlü internet altyapısı artık yalnızca teknoloji meselesi değil; gençlerin üretmesi, girişimlerin büyümesi, şehirlerin gelişmesi ve Türkiye’nin rekabet gücü için temel ihtiyaç.” diyen Çelebiler, “Bizce sadakat sözleşmeyle değil, güvenle oluşur.” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda paylaşılan bilgiye göre şirket; TEİAŞ, BOTAŞ ve SOCAR gibi Türkiye’nin stratejik kurumlarının altyapıları üzerinden oluşturduğu ana omurga hatlarıyla şehirler arası fiber altyapısını da güçlendiriyor.