Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı’nda yunuslar havadan görüntülendi
İstanbul’da deniz turkuaz tonlara bürünürken Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında turkuaz renkli denizin içinde özgürce dolaşan ve birbirleriyle yarışan yunus balıkları, izleyenlere görsel şölen sundu.
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İstanbul Boğazı’nın rengi, görenleri mest etmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde alg patlaması sonucu Boğaz’ın rengi turkuaza dönmüştü.
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÇEVRESİNDE YUNUSLAR GÖRÜNDÜ
İstanbul Boğazı’nda deniz suyu renginin turkuaza dönüşmesiyle birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde yunuslar görüldü.
Köprü altından sürü halinde ilerleyen yunuslar, turkuaz suların yüzeyinde adeta dans etti.
İZLEYENLERE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
Su yüzeyine atlayarak birbirleriyle yarışan yunuslar, izleyenlere görsel şölen sundu.
Yunuslar havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)