Turkuaz taksi dönemi bitiyor

İstanbul trafiğindeki taksicilerden bazıları üst segment araçlar alarak, turkuaz renkteki taksilerle hizmet vermeye başlamıştı.

Turkuaz taksileri kullanan yolcular, yüzde 15 daha fazla ücret ödüyordu.

Taksilerdeki kalitenin artırılması için alınan bu karara rağmen bazı şoförler, yine kuralları çiğneyerek yoluna devam ediyordu.

Öyle ki; kalitenin yüksek olduğu söylenen turkuaz takside, emniyet ekipleri dev bir kasatura ele geçirmişti.

Vatandaşların fazla tercih etmemesi nedeniyle turkuaz taksiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sarı renge dönme başvurusu yaptı.

İSTEYEN SARIYA DÖNEBİLİR

Başvurunun ardından karar çıktı. Bugünden itibaren turkuaz taksiler, sarı renge dönebilecek.

YÜZDE 15 FAZLA ALAMAYACAKLAR

Karara göre tüm taksiciler, aynı tarife üzerinden yolculardan ücret alacak.