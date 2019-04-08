TÜSİAD Brexit sonrası için panel düzenledi

Brexit bilmecesi sadece İngiltere'yi değil, İngiltere ile ilişkileri olan diğer ülkeler için de önem arz ediyor. TÜSİAD, Brexit sonrası İngiltere ile ilişkileri gözden geçirmek için "finans ve hizmet sektörlerinde Türkiye - Birleşik Krallık iş birliğini güçlendirmek" isimli panel düzenledi. Panelde Londra Finans Merkezi Başkanı Peter Estlin, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE'NİN LOKASYONU ÇOK İYİ"

Estlin, Türkiye'nin lokasyon olarak çok iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, "Türkiye bizi güneşi ile çok etkiliyor. İngiltere'den Türkiye'ye birçok turist geliyor. Türkiye'nin turistlere servisi çok üst seviyede. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminde 20 milyar dolardan fazlasını hedefliyoruz. Türk ekonomisi büyüdü. Şu anda Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi. Türk ekonomisi Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerliyor." diye konuştu.