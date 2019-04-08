taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6881
Euro
6.4114
Altın
1297.74
Borsa
96978.32
Gram Altın
237.385

TÜSİAD Brexit sonrası için panel düzenledi

Londra Finans Merkezi Başkanı Estlin, "Türk ekonomisi büyüdü. Şu anda Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi. Türk ekonomisi Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerliyor." dedi.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 20:08..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
TÜSİAD Brexit sonrası için panel düzenledi

Brexit bilmecesi sadece İngiltere'yi değil, İngiltere ile ilişkileri olan diğer ülkeler için de önem arz ediyor.  TÜSİAD, Brexit sonrası İngiltere ile ilişkileri gözden geçirmek için  "finans ve hizmet sektörlerinde Türkiye - Birleşik Krallık iş birliğini güçlendirmek" isimli panel düzenledi. Panelde Londra Finans Merkezi Başkanı Peter Estlin, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile bir araya geldi.

TÜSİAD Brexit sonrası için panel düzenledi

"TÜRKİYE'NİN LOKASYONU ÇOK İYİ"

Estlin, Türkiye'nin lokasyon olarak çok iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, "Türkiye bizi güneşi ile çok etkiliyor. İngiltere'den Türkiye'ye birçok turist geliyor. Türkiye'nin turistlere servisi çok üst seviyede. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminde 20 milyar dolardan fazlasını hedefliyoruz. Türk ekonomisi büyüdü. Şu anda Türk ekonomisi dünyadaki 13. büyük ekonomi. Türk ekonomisi Avrupa ülkelerinden daha hızlı ilerliyor." diye konuştu.

TÜSİAD Brexit sonrası için panel düzenledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

1379
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

236
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

8
YEREL SEÇİM 2019

YEREL SEÇİM 2019

0
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

186
İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

147
Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

449
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir