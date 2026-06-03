Tutuklanan Selcuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

Yasa dışılığa geçit yok.

Yurdun dört bir yanında kaçak yapı, işletme ve yayınlara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Son olarak Denizli'de, önemli bir operasyona daha imza atıldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAÇAK MAÇ YAYINCISI YAKALANDI

Selcuksports adlı kaçak maç yayın platformunun yöneticisi, Denizli'de gözaltına alındı.

Selçuk Yılmaz isimli şahsın, işlemleri yapılmak ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü aktarıldı.

TUTUKLANDI

İfadesi alınıp işlemleri tamamlanan şüpheli, gözaltına alınmasının ertesi günü adliyeye sevk edildi.

Yılmaz'ın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yılmaz'ın, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Yılmaz'ın ifadesinde, hakkında bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.

"DÖVÜŞ OKULU DIŞINDA BAŞKA GELİRİM YOKTUR"

Selçuk Yılmaz ifadesinde, "Benim Almanya'da dövüş okulum vardır. Başka bir gelirim yoktur. Daha önceden 10 yıl kadar fabrikada çalıştım.

Bu süreçte eşimle birlikte toplamda 3 bin euro civarında gelirimiz vardı." dedi.

"SİTELER BANA AİT DEĞİLDİR"

Söz konusu mecralardan haberinin olmadığını savunan Yılmaz, şunları söyledi:

“İşten ayrılmamın akabinde 1 yıl kadar işsiz kaldıktan sonra 25 bin euro vererek dövüş okulumu açtım. Burada aylık 10 bin euro gelir elde ediyorum. Ancak bana kalan tutar 2 bin 500-3 bin euro civarındadır. Kıbrıs'a tatil amaçlı gidip gelirim.



En son da Kıbrıs'a eşimle iş konusunda yaşadığım tartışma üzerine kafa dağıtmak amacıyla gittim. Herhangi bir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır. Bana sormuş olduğunuz siteler bana ait değildir.”

"İLLEGAL BAHİS KESİNLİKLE OYNAMAM"

Yılmaz, ifadesinin devamında "Ben lise mezunuyum. 24 yaşında yurt dışına çıktım. O yaşıma kadar inşaatta çalıştım. O dönemler bilgisayarım yoktu. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteler kullanmam mümkün değildir.

Ben illegal bahis kesinlikle oynamam. Çalınan telefonumdan kayıtlı e-mail adresimle Selçuksport sitesinde kayıt açılmış. Yapılan tespit üzerine açılan dava üç-dört ay kadar önce sonuçlandı.

Dava lehime sonuçlandı. Buna ilişkin evrakları avukatlarım daha sonra dosyaya sunacaktır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.