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Tuvalette doğurduğu bebeğini portmantoya sakladı

Bursa'da tuvalette dünyaya getirdiği bebeğini, kordon bağını jiletle kestikten sonra canlı halde poşete sarıp portmantoya saklayarak ölümüne sebep olan anne, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 18.03.2020 - 14:31..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 10 Ocak 2019'da meydana gelen olayda, erkek arkadaşı K.Z.'den hamile kalan D.E., ailesiyle yaşadığı evin tuvaletinde tek başına doğum yaptı.

Bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye götürülen D.E..'nin doğum yaptığı belirlenince, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAVASIZLIKTAN BOĞULDU

Polise verdiği ifadesinde canlı bir erkek bebek doğurduğunu söyleyen D.E.'nin, kordon bağını jiletle kestikten sonra bebeği poşete sarıp evdeki portmantonun alt kapaklı bölmesine koyduğunu itiraf etmesi üzerine eve giden polis ekipleri, kadının tarif ettiği yerde bebeği, poşetin içerisinde havasızlıktan boğulmuş halde buldu.

Gözaltına alınan D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuvalette doğurduğu bebeğini portmantoya sakladı

İKİ DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan 20 yaşındaki D.E.'nin duruşması, bugün Bursa Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık D.E. ve avukatı katıldı. Mütalaasını veren savcı, sanığın "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan cezalandırılmasını, ayrıca olaydan birkaç gün önce gittiği hastanede D.E.'yi muayene ettikleri halde gebeliğini belirleyemeyen iki doktor hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Son sözü sorulan D.E., olay gerçekleşene kadar hamile olduğunu bilmediğini ileri sürerek, beraatini istedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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