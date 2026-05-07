Tuvalette hayatı değişti: Ikınmaktan 10 yıllık hafızası silindi

Ikınmak, başınıza tahmin edemeyeceğiniz işler açabilir.

Hong Kong'da bir kadın, kabızlık nedeniyle tuvalette bulunduğu sırada yaşadığı şiddetli ıkınma yaşadı.

Ikınmanın ardından gelen şey ise "hafıza kaybı" oldu.

Kadının kısa süreli hafıza kaybı yaşaması üzerine ailesi tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

8 SAAT SÜRDÜ

Sky Post'a göre; Tuvalette uzun süre kalan kadın, sonrasında nerede olduğunu ve yakın geçmişte yaşadıklarını hatırlayamadı.

Yaşanan durumun ardından yakınları tarafından sağlık kuruluşuna götürüldü.

Uzmanlar, olayın nadir görülen bir nörolojik durum olan "Geçici Global Amnezi" ile ilişkili olabileceğini ifade etti.