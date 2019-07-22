Tuvana Türkay Alper Potuk'u unuttu

Oyuncu Tuvana Türkay 2016'dan bu yana bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan 2 hafta önce ayrılmıştı.

"YİNE ALDATTI"

Yakın çevresine ''Alper'i affetmekle hata ettim. Beni yine aldattı. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum'' dedi. Ancak Tuvana Türkay aşk acısını çabuk yendi.

EĞLENMEYE GİTTİLER

'Yeni Gelin' dizisiyle şöhret olan, yakışıklı oyuncu Tolga Mendi ile aşk yaşamaya başladı. İkili geçtiğimiz günlerde Ulus'ta bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi. Meraklı bakışlara da hiç aldırmadılar. Tuvana Türkay ile Tolga Mendi'yi ortak bir dostları tanıştırdı.