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TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi

38.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı,yine ziyaretçilerin akınına uğradı. Fuar dün sona erdi.

AA | 11.11.2019 - 10:02..
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Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve hafta içi İstanbul ve çevre illerden gelen okul ziyaretleriyle yoğunluğun yaşandığı fuarın son gününde de ziyaretçiler, fuar koridorlarında zaman zaman kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

YAZAR VE OKUR BULUŞMASI

Fuarda yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ile sivil toplum kuruluşu ağırlanırken, gerçekleştirilen panel, söyleşi, imza günü, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan etkinliklerde yüzlerce yazar okurlarıyla bir araya geldi.

TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi

GİRİŞİN ÜCRETLİ OLMASINA TEPKİ

Geçen sene fuara giriş ücreti 5 liraydı. Fuar komitesinin aldığı karar doğrultusunda bu yıl fuara giriş ücretine zam yapıldı ve 10 lira oldu. Otopark ücreti ise 20 lira olarak belirlendi.

Hem yayınevleri hem de okurlar fuara girişin ücretsiz olması için çağrıda bulundu. Yayınevleri girişin ücretli olması gelen ziyaretçi sayısında düşüşe neden olduğunu belirttiler.

TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi

KORKU VE BİLİM KURGU KİTAPLARINA YOĞUN İLGİ

Kitapseverler tarih, inceleme, edebiyat kitaplarının yanı sıra korku, polisiye ve bilim kurgu kitaplarına büyük ilgi gösterdi.

TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi

TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi

TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi

TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi

TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi

TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi

TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi

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