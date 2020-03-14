Tuzla'da bir kumaş fabrikasında yangın çıktı

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

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Almanya'da en çok aranan ürünlerden biri limon kolonyası

Koronavirüsün ulaştığı Almanya'da halk marketleri boşaltırken en çok aradıkları ürünler arasında tuvalet kağıdı, kuru gıda ve limon kolonyası var