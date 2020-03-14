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Tuzla'da bir kumaş fabrikasında yangın çıktı

Dumanların kapladığı fabrikada mahsur kalan 5 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA | 14.03.2020 - 20:26..
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İstanbul Tuzla'da Deri Organize Sanayi Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan kumaş fabrikasında saat 18.00 sıralarında çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında fabrikanın içerisini duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tuzla'da kumaş fabrikasında yangın; mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı -1

MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, fabrikada mahsur kalan 5 işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 5 işçiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Polis ekipleri, fabrika çalışanlarından yangın hakkında bilgi aldı.

Tuzla'da kumaş fabrikasında yangın; mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı -3

YANGIN MAKİNELERDEN ÇIKTI

İşçilerin polis ekiplerine verdikleri bilgiye göre, yangın kumaş üretim makinelerinden çıktığı iddia edildi.

Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Tuzla'da kumaş fabrikasında yangın; mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı -2

Tuzla'da kumaş fabrikasında yangın; mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı -4

Tuzla'da kumaş fabrikasında yangın; mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı -5

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