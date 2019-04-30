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Tuzla'da tersanedeki askeri gemide yangın çıktı

Tuzla'da tersaneler bölgesindeki özel bir tersanede yapımı süren gemide gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'da çıktığı belirlendi.

DHA | 30.04.2019 - 03:33..
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Tuzla'da tersanedeki askeri gemide yangın çıktı

Gece geç saatlerde Tuzla'daki özel bir tersanede yapımı sürdüğü öğrenilen bir geminin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çok sayıda araçla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Tuzla tersanede askeri gemide yangın çıktı VİDEO

YANGIN MİLLİ AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ'NDE ÇIKTI

Yangın nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa karşı, ambulanslar da olay yerinde hazır bekletildi. Yangının çıktığı geminin depo bölümündeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.Tuzla'da tersanedeki askeri gemide yangın çıktı

İlk belirlemelere göre yangının yapımı devam eden Milli Amfibi Hücum Gemisi olarak bilinen TCG Anadolu'da çıktığı tespit edilirken yangının, geminin uç kısmında bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıktığı belirtildi.

Tuzla'da tersanedeki askeri gemide yangın çıktı

7 ilçeden itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken gemide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mayıs ayında suya indirilmesi planlanan TCG Anadolu'da çıkan yangın konusunda adli merciler de harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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