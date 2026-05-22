Tuzla'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı

İstanbul’un Tuzla ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi’nde 21 Mayıs’ta, kimliği belirlenen F.T. (16) ve B.Ö. (34), bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE YAKALANDILAR

Şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma yürüten ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların yerini tespit etti. Yapılan operasyonla iki şüpheli, saldırının gerçekleştiği mahallede gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.T. ve B.Ö., adliyeye sevk edildi. Zanlıların olay öncesinde iş yeri sahibine tehdit içerikli mesajlar gönderdiğinin de belirlendiği öğrenildi.