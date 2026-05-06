"Tuzlu kahve" devri bitti: İşte damatlara yeni ikram

Bir Türk geleneği olarak kız isteme törenlerinde ikram edilen "damat kahvesi", bu kez ilginç bir versiyonu ile gündemde.

Son dönemin en popüler içeceklerinden matcha, bu kez "damat matchası" adı verilen sunumuyla sosyal medyada gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, damada kahve yerine matcha ikramı hazırladı.

Kimi kullanıcılar yaratıcı fikri eğlenceli bulurken, kimileri ise görüntüyü abartılı ve gereksiz olarak değerlendirdi.

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.