Twitter ayrıntılı konum özelliğini devre dışı bırakacak

Twitter'da var olmasına rağmen birçok üyenin kullanmadığı ayrıntılı konum özelliği, kullanıcıların konum bilgilerini paylaşmasına izin veriyor ve konum etiketli tweetler atılabiliyor. Ancak Twitter yöneticileri, bu özelliğin yeteri kadar kullanılmadığından şikayetçi.

Twitter'ın @TwitterSupport hesabından yaptığı açıklamaya göre söz konusu konum özelliği, kullanıcılardan yeteri kadar ilgi görmediği için kaldırılıyor.

ASIL NEDEN VERİ SIZINTISI

Twitter, her ne kadar bu özelliğin az kullanıldığı için kaldırılacağını açıklasa da birçok kaynağa göre bunun nedeni, şirketin geçtiğimiz aylarda yaşadığı veri sızıntısı. Twitter, iOS uygulamasını kullananların konum bilgilerini yanlışlıkla iş ortaklarıyla paylaştığını duyurmuş ve bu durum daha sonra anlaşılmıştı. Yaşanan bu olayın tekrarlanmaması için şirketin böyle bir adım attığı düşünülüyor.

Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ayrıntılı konum özelliğini çoğu kişi kullanmadığı ve biz de Tweet atma deneyimini basitleştirmek istediğimiz için bu özelliği kaldırıyoruz. Güncellenen kamera özelliğini kullanarak tweet atarken ayrıntılı konum özelliğini kullanabileceksiniz."

Twitter, konum bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyi sürdürecek ancak daha genel konum paylaşımı mümkün olacak. Kullanıcılar konum bilgisi paylaştıklarında sadece semtin ismi görünecek.

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