Twitter, Bolsonaro'nun korona mesajlarını sildi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, koronavirüse karşı karantina önlemlerini sorguladığı Twitter paylaşımları silindi.

Bolsonaro, kaldırılan bir videosunda bir sokak satıcısına hitaben, "İnsanlardan duyduğum şey çalışmak istedikleri." dedi.

KARANTİNAYI ELEŞTİRDİ

Brezilya Devlet Başkanı, diğer videosunda ise hayatın normale dönmesi çağrısında bulunarak, "Brezilya duramaz, aksi halde Venezuela'ya dönüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

TWEET'LER SİLİNDİ

Twitter, söz konusu paylaşımların silinmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, son günlerde halk sağlığı bilgilerinin resmi kaynaklarla çelişen ve insanların koronavirüse yakalanması riskini artırabilecek içerikleri yönetme konusundaki küresel kuralların genişletildiği bildirildi.

"MEDYANIN OYUNU"

Öte yandan, Bolsonaro, koronavirüsü "grip" ve "medyanın oyunu" olarak nitelendiriyor.

BREZİLYA'DA SON DURUM

4 bin 256 koronavirüs vakasının görüldüğü Brezilya'da 136 kişi hayatını kaybetti.