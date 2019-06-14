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Twitter, İran bağlantılı yaklaşık 4 bin 800 hesabı sildi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, İran kaynaklı ve İran hükümetinin doğrudan desteklediği yaklaşık 4 bin 800 hesabın platformdan silindiğini duyurdu.

DHA | 14.06.2019 - 08:51..
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Twitter, yaklaşık 4 bin 800 Twitter hesabını sildi.

Silinen hesapların İran kaynaklı ve İran hükümetinin doğrudan desteklediği hesaplar olduğu belirtildi.

SİNYAL VE DAVRANIŞ FARKI

Twitter, silinen hesapları ‘sinyal ve davranışlarının’ farklı olduğunu açıklayan üç farklı gruba ayırdı. İlk grubun, yaklaşık 2 milyon ‘tweet’ atmış olan 1.666 hesaptan oluştuğu vurgulandı.

KÜRESEL HABER İÇERİĞİ PAYLAŞIMI YAPILDI

Twitter’ın bu hesaplara dair yaptığı açıklamada, “Genellikle İran devletinin diplomatik ve jeostratejik görüşlerini destekleyen bir bakış açısıyla küresel haber içeriğini paylaştılar.” dediği belirtildi.

248 HESAP, İSRAİL İLE TARTIŞMALARA DOĞRUDAN KATILDIĞI İÇİN SİLİNDİ

248 hesaptan oluşan ikinci grubun ise ‘İsrail ile ilgili tartışmalara doğrudan katıldıkları’ gerekçesiyle silindiği belirtildi. Son olarak, 2 bin 865 hesaptan oluşan üçüncü grubun ise sahte kimliklerden oluştuğu, hem İran hem de dünyadaki siyasi ve sosyal meseleler üzerine ‘tartışma’ çabası içinde oldukları gerekçesiyle silindiği duyuruldu.

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