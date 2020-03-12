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Twitter, koronavirüs nedeniyle personeline talimat verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle önlem anlam Twitter, personelinin evden çalışacağını belirtti.

AA | 12.03.2020 - 14:17..
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Çin'de ortaya çıkan ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok yerde, önlemler alınmaya devam ediyor.

EVDEN ÇALIŞACAKLAR

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı verdi.

Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği belirtildi.

Twitter, bu hafta başında personeline evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu, fakat bunu zorunlu hale getirmemişti.

Twitter, koronavirüs nedeniyle personeline talimat verdi

İLK ŞİRKET OLDU

Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi internet ve teknoloji şirketleri, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelindeki ofislerinde personele evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu ancak Twitter, Silikon Vadisi devleri arasında tüm çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren ilk şirket oldu.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde olan şirketin, dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor.

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