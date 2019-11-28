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Twitter, kullanılmayan milyonlarca hesabı tamamen silecek

Sosyal paylaşım platformu Twitter, 6 ay ya da daha uzun süre aktif olarak kullanılmayan hesapları sileceğini duyurdu.

AA | 28.11.2019 - 10:24..
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, aylık 126 milyon kullanıcı sayısıyla dikkat çekiyor. Ancak platformda, aktif bir şekilde kullanılmayan hesap sayısı da oldukça fazla.

Şirketten yapılan açıklamada, 6 ay ya da daha uzun süre aktif olarak kullanılmayan hesapların, 11 Aralık'ta tamamen silineceği açıklandı.

Twitter hesaplarının aktif bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan yeni politikayla, kullanıcıların platforma giriş yapması ve hesabını aktif bir şekilde kullanması hedefleniyor.

Twitter, kullanılmayan milyonlarca hesabı tamamen silecek

PAYLAŞIM YAPMAYAN HESAPLAR DA SİLİNECEK

Kullanıcıların, hesaplarını silinmekten kurtarmak yalnızca platforma giriş yapmaları yetmiyor. Şirket, aynı zamanda 6 aydır paylaşım yapmayan hesapların da silineceğini açıkladı. Silinmesi planlanan hesaplara ise e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldı.

MİLYONLARCA HESAP SİLİNECEK

Twitter'ın ilk defa büyük ölçekli bir şekilde aktif olmayan hesaplara yönelik bu uygulaması, platformun kullanıcı sayısını etkilemeyecek. Kesin bir rakam paylaşılmasa da milyonlarca hesabın aktif olmadığı için silinmesi bekleniyor.

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Twitter, kullanılmayan milyonlarca hesabı tamamen silecek

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