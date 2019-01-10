Twitter, NBA maçlarını tek bir kamera ile yayınlayacak

Sosyal medya sitesi Twitter, Ulusal Basketbol Birliği ile yeni bir deneme yapmaya hazırlanıyor. Bu deneme, en büyük basketbol hayranlarının, gelecekte maç izleme şeklini değiştirebilir. Twitter, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019'da, bu yıl NBA maçlarının bazılarını yayınlayacağını açıkladı.

TEK OYUNCUYA ODAKLI KAMERA

Twitter'ın NBA yayınları, bildiğimiz kamera açılarıyla olmayacak. Sadece tek bir oyuncuya odaklanan bir kamera içerecek olan yayın, izleyicilere farklı bir deneyim sunacak. Belirlenen NBA maçlarının sadece ikinci yarısını yayınlayacak olan Twitter, 17 Şubat'taki NBA All-Star maçı ile NBA yayın hayatına başlayacak. NBA izleyicileri, Twitter'daki @NBAonTNT hesabında, kameranın hangi oyuncuya odaklanması gerektiğini oylayacak. En yüksek oyu alan basketbolcu, kameraların odağında olacak.





AMAÇ, ETKİLEŞİMLİ BİR DENEYİM SUNMAK

Taraftarlara, maçın ilk yarısını televizyondan seyretmeleri, ardından ikinci yarıyı tek bir oyuncuya odaklı izlemek için Twitter'ı kullanmaları gerektiği söylenecek. Maçların ikinci yarısı Twitter üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak. Twitter ile Ulusal Basketbol Birliği arasında olan bu deneme yayınlarının amacı, basketbol hayranları için daha etkileşimli bir deneyim yaratmaktır.

NBA tutkunlarının, maçların ikinci yarısını tek bir oyuncuya odaklı izleyecek olması, ne kadar sevilecek bilinmez ama, en azından maçların ikinci yarısını Twitter üzerinden izleyebilecek olmamız iyi bir haber.

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