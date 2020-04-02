Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren hesapları sildi

Suudi Arabistan ve Mısır, Twitter'da oluşturduğu troll ordusu ile Türkiye'ye yönelik algı operasyonları düzenliyordu.

Türkiye'nin devlet destekli bilgi operasyonlarına yönelik Twitter tarafından çalışma başlatıldı.

HESAPLARIN YÖNETİLDİĞİ ÜLKELER

Bu kapsamda; Mısır, Suudi Arabistan, Honduras, Endonezya ve Sırbistan'ın bulunduğu 5 ülkeden yönetilen çok sayıda hesabın silindiği bildirildi.

MISIR MERKEZLİ TROLL ORDUSU

Açıklamada, El Fagr isimli Mısır kaynaklı bir ağ tespit edildiği, bu ağa dahil olan 2 bin 541 hesabın silindiği belirtildi.

PAYLAŞIMLARIN HEDEFİ TÜRKİYE

Bu ağın sahte hesaplar oluşturarak, Türkiye, Katar ve İran'a yönelik eleştirel mesajları dolaşıma soktuğu, elde edilen bilgiler ışığında bu ağın Mısır hükümeti tarafından yönlendirildiğinin tespit edildiğinin altı çizildi.

SUUDİLERİN 5 BİN 350 KİŞİLİK TWİTTER ORDUSU

Suudi Arabistan'la ilişkisi tespit edilen ve Türkiye ve Katar'ın Yemen'deki faaliyetlerini eleştiren sahte hesap ağına yönelik 5 bin 350 hesabın silindiği vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN'I ÖVÜYORLARDI

Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden yönetilen bu hesap ağının Suudi Arabistan yönetimini öven paylaşımlar yaptığı belirtildi.

TOPLAM 7 BİN 891 HESAP

Türkiye'ye yönelik paylaşım yapan toplam 7 bin 891 hesabın silindiğinin aktarıldığı açıklamada, farklı ülkelerde çeşitli siyasi amaçlara yönelik paylaşım yapan Sırbistan, Endonezya ve Honduras merkezli binlerce hesabın da silindiği bildirildi.