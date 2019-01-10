Twitter, yeni tasarım üzerinde çalışıyor

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019'da Twitter, kullanıcıları yeni arayüz özelliklerini test etmeleri için açık beta programına katılmaya davet ediyor. Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni arayüz, birçok tasarım değişikliğini barındırıyor.

KÜÇÜK TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ

Bir kişiyi takip edip etmediğinizi veya bir tweet'e cevap verip vermediğinizi belirtmek için farklı renk kullanımı ve belirli bir konuya odaklanmak için cevapları daraltmak gibi basit görsel değişiklikler ile başlayacak yeni tasarım değişiklikleri, farklı alanlarda yapılan yeni değişikliklerle devam edecek.

ÇEVRİMİÇİ DURUM ÖZELLİĞİ DENENİYOR

Küçük görsel değişikliklerin yanı sıra, CEO Jack Dorsey, bazı kullanıcılar arasında tartışma yaratacak yeni özellikleri de deniyor. Kullanıcıların çevrimiçi olduklarını göstermek için tıpkı Facebook Messenger gibi, profillerindeki kullanıcı adının yanına yerleştirilecek yeşil bir simgenin kullanılabilirliği test ediliyor. Twitter'ın yeni tasarım değişikliklerini test edebileceğiniz beta program, çok yakında başlayacak.

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