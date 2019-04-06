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Twitter'a Rusya'da ilk ceza

Başkent Moskova'da bir mahkeme, Twitter'a idari ihlal nedeniyle 3 bin ruble (yaklaşık 46 dolar) para cezası kesti.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 00:15..
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Twitter, Rus kullanıcıların kişisel verilerinin bulunduğu sunucuların Rusya'ya taşındığına dair bilgi sunmayarak ilgili yasayı ihlal etti.

Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) temsilcisi, Twitter'dan Rus kullanıcıların kişisel verilerinin bulunduğu sunucuların Rusya'ya taşındığına dair bilgi talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

Twitter avukatları ise şirketin yasa ihlali yapmadığını savundu. Twitter'ın tüm şikayetlere hızlı şekilde yanıt verdiğini kaydeden avukatlar, müvekkil şirketin müzakerelere hazır olduğunu ifade etti.

KANUN NE DİYOR?

Rusya'da kişisel veri depolama kanunu, 1 Eylül 2015'te yürürlüğe girdi.

Kanun, Rusya vatandaşlarına ait kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasını zorunlu kılıyor. Kanuna göre, ihlalde bulunan internet siteleri Roskomnadzor tarafından kapatılabilir.

ROSKOMNADZOR, LINKEDIN VE TELEGRAM'I YASAKLAMIŞTI

Roskomnadzor 2016'da 5 milyon Rus kullanıcısının bilgilerini Rusya'daki sunucularda saklamasını öngören kişisel verilerin gizliliği kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle mesleki sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişimi yasaklamıştı.

2018'de de Rusya'nın Moskova bölgesindeki Taganskiy mahkemesi, Roskomnadzor'un mobil mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimin engellenmesine izin verilmesi yönündeki talebini onaylamıştı.

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