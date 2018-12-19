Twitter'a yeni güncelleme geldi

Twitter'da daha eski ve popüler tweetleri zaman akışınızda en üste görmek kimileri için sıkıcı olabilir. Bu özelliği ortadan kaldıran Twitter, yeni tweet'leri ilk önce görmenizi sağlayan, yeni bir güncellemeyi kullanıma sundu.





Şirket, yeni güncellemeyi Twitter hesabından duyurdu. 17 Aralık'ta iOS için yayınlanan yeni güncelleme, zaman çizelgelerinde en yeni ve en iyi tweet'leri arasında geçiş yapmak için ana ekrana bir simge ekliyor. Yeni güncelleme, henüz diğer mobil işletim sistemleri için mevcut değil, ancak Twitter yakında Android telefonlara da söz konusu güncellemenin geleceğini söyledi.







