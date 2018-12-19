taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.341
Euro
6.0914
Altın
1250.53
Borsa
91445.44
Gram Altın
214.48

Twitter'a yeni güncelleme geldi

Twitter, yaptığı yeni güncelleme ile tweet akışını değiştiren kısayolunu duyurdu.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 09:59..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Twitter'da daha eski ve popüler tweetleri zaman akışınızda en üste görmek kimileri için sıkıcı olabilir. Bu özelliği ortadan kaldıran Twitteryeni tweet'leri ilk önce görmenizi sağlayan, yeni bir güncellemeyi kullanıma sundu.

Twitter'a yeni güncelleme geldi

Şirket, yeni güncellemeyi Twitter hesabından duyurdu. 17 Aralık'ta iOS için yayınlanan yeni güncelleme, zaman çizelgelerinde en yeni ve en iyi tweet'leri arasında geçiş yapmak için ana ekrana bir simge ekliyor. Yeni güncelleme, henüz diğer mobil işletim sistemleri için mevcut değil, ancak Twitter yakında Android telefonlara da söz konusu güncellemenin geleceğini söyledi.



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

138
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

17
Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

55
Hilal Altınbilek'in cesur dekoltesi

Hilal Altınbilek'in cesur dekoltesi

20
CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

19
Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

41
Konut projelerinde yabancı yatırımcıların sayısı düştü

Konut projelerinde yabancı yatırımcıların sayısı düştü

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir