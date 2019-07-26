Twitter'da retweet tuşunun mucidi: Pişmanım

Google Reader'ın kurucusu ve Google'dan ayrıldığından beri eski bir etkili çalışan olarak tanınan yazılım geliştirici Chris Wetherell, aynı zamanda Twitter'da bir kullanıcının attığı mesajın diğer kullanıcılar tarafından yeniden paylaşılmasına izin veren 'retweet' tuşunun yaratıcısı.

RETWEET'İN MUCİDİ, İCADINDAN RAHATSIZ

BuzzFeed News'e konuşan Chris Wetherell, 10 yıl önce yarattığı retweet tuşunun ilk kez saldırı amaçlı kullanılmasına tanıklık ettiği günü de anlattı.

Wetherell, "4 yaşında çocuğa dolu silah vermek gibi. Gerçekte yaptığımızın tam da bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Twitter, 'retweet' seçeneğini sunmadan önce, kullanıcılar, elleriyle 'RT' yazıp bir başka kullanıcının mesajını kopyalayıp yapıştırıyordu.

"ŞU SORUYU SORMADIK: NE PAYLAŞILACAK"

Şu sıralar henüz kamuoyuna açıklanmayan yeni bir teknoloji oluşumunun kuruculuğuyla meşgul Wetherell, Twitter ekibinin 'retweet' tuşunu devreye sokarken toplumsal açıdan en önemli soruyu sormadığını aktardı.

Bu soruyu "Ne paylaşılacak" diye özetleyen ünlü yazılım geliştiricisi, "Bu soru neredeyse kimsenin aklına gelmedi" dedi.

"ALINTI RETWEET, TWİTTER'IN EN BÜYÜK SORUNU"

Twitter CEO'su Jack Dorsey de 'retweet dahil tüm eylemlerin tetikleyicilerini ve sonuçlarını kesinlikle düşünmekte olduğunu' söyledi.

Twitter'ın kuruluş yıllarındaki yöneticisi sıfatıyla 'retweet' tuşunu devreye sokmuş Jason Goldman, "Alıntı retweet etmek, Twitter'ın bugün karşı karşıya olduğu en büyük sorun" dedi.

"FANATİKLERİN İŞİNE YARADI, YANLIŞ BİLGİYİ YAYDI"

Goldman, retweetlemenin basıp geçerek sonuca varma mekanizmasını işlettiğini söylerken, Wetherell da şu görüşü dile getirdi:

"Başta bu tuşun yeterince temsil edilmeyen toplulukların sesinin duyulmasını sağlayacağını düşünmüştüm. Ama gerçekte bazı aşırılıkçılarla fanatiklerin saldırılarını koordine etmelerine ve yanlış bilginin yayılmasına yol açtı."

"İTİBARSIZLAŞTIRMAYI KOLAYLAŞTIRDI"

Retweetin sorun yaratacağını ilkin 2014 yılında Gaming aleminde kadınlara karşı taciz kampanyası yürütenlerin saldırılarını koordine etmek için bu tuşu kullandıklarında anladığını belirten Wetherell, "Gamergate katılımcıları bu tuşu kullanarak hoşlanmadıkları herhangi birini kolayca itibarsızlaştırdı" diyerek şöyle devam etti:

"O dönemde hedef seçilmiş her kime sorarsanız, retweetin, haklarındaki karalamanın kendileri daha yanıt veremeden hızla yayılmasını sağladığını söyleyecektir. Biz buna karşı bir savunma inşa etmedik, biz sadece saldırı iletim hattı inşa ettik."

"O zaman bunun sadece istisnai şekilde anormal davranan küçük bir grup insanın işi olarak kalmayacağına aydım. Bu, insanların davranış şekli haline gelebilirdi. Ve bu ödümü kopardı."