Twitter'da taksilerle ilgili asılsız paylaşıma gözaltı

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelde yayınlayarak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirmişti.

Yürürlüğe giren genelgeye göre, taksiler artık bir gece tek plaka, bir gece çift plaka olarak trafiğe çıkmaya başladı.

"KAVGA VAR" PAYLAŞIMI

Kararlar uygulamaya konuldu ancak bu durumu fırsat bilen bir şahıs, sosyal medya hesabından önceki gün, “Bağcılar’da bir taksi durağında ‘0 tek sayıdır çift sayıdır’ kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

BAĞCILAR POLİSİ ASILSIZ PAYLAŞIMI AFFETMEDİ

Şahsın sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici asılsız paylaşımlarını sürdürmesi üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, bilgisayar yazılımcısı olan şahsın 38 yaşındaki Ceyhun T. (38) olduğu belirlendi. Adresini de tespit eden polis, şahsı 24 saat geçmeden Çekmeköy’deki evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

"GOYGOY OLSUN DİYE YAPTIM"

Gözaltına alınan Ceyhun T., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Bağcılar Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Buradaki ilk ifadesinde, “Goygoy olsun diye yaptım.” dediği öğrenilen Ceyhun T.'nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.