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Twitter'dan 'yalan haber' adımı

Twitter, yalan haberlere turuncu uyarı rozetleri koymaya hazırlanıyor. Bu konuda kullanıcılarından destek alacak olan Twitter, sürece katkı sağlayan kişilere de rozet ve puan verecek.

Haber Merkezi | 22.02.2020 - 09:59..
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Twitter, yalan haberle mücadelesini güçlendirecek bir adım atacak.

NTV'nin Business Insider'dan aktardığı habere göre, Twitter paylaşılan yanıltıcı ve yalan haberlerin altına turuncu renkte bir uyarı iletisi ekleyecek.

KATKI SAĞLAYANLARA 'TOPLULUK ROZETİ'

Yalan haberleri tespit etmek için kullanıcılarından destek alacak olan Twitter, sürece katkı sağlayan kişilere puan ve 'topluluk rozeti' vermeyi planlıyor.

HENÜZ TEST AŞAMASINDA

Henüz test aşamasında olan özelliğe ait videonun internete sızması sonrası ülke basınına konuşan Twitter sözcüsü, söz konusu özelliği test ettiklerini ancak tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağına henüz karar vermediklerini ifade etti.

Twitter'dan 'yalan haber' adımı

5 MART'TA NETLİK KAZANACAK

Twitter’ın, 5 Mart’ta platformdaki yalan ve yanıltıcı haberlere karşı yeni politikalarını açıklaması bekleniyor. Ancak test edilen bu özelliğin bu tarihte kullanıma girip bilmeyeceği henüz netleşmiş değil.

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