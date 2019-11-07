taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.743
Euro
6.3707
Altın
1484.21
Borsa
102980.84
Gram Altın
274.187
Bitcoin
52839.31

TZOB Başkanı: Ispanağın suçu yok

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, ıspanaktan kaynaklandığı iddia edilen zehirlenme vakalarına ilişkin, "Ispanakta hiçbir şey çıkmadı" dedi.

AA | 07.11.2019 - 16:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar; muz, narenciye ve domates hasadı için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

'TARIM İŞÇİLERİ OTLARI KARIŞTIRDI'

Alanya Ziraat Odası'nı ziyaret eden Bayraktar, gazetecilere, ıspanaktan kaynaklandığı öne sürülen zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Olayın tamamen tarım işçilerinin bilinçsizliğinden kaynaklandığını aktaran Bayraktar, tarım işçilerinin yanlışlıkla otları ıspanak sanarak hasat ettiklerini belirtti.

TZOB Başkanı: Ispanağın suçu yok

"ISPANAĞIN SUÇU YOK"

Olayın nedeni ortaya konulmadan çiftçinin bilinçsizce tarım ilacı veya kimyasal madde kullandığı suçlamalarının kendilerini üzdüğünü aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizde 163 bin 910 dekar alanda 125 bin 174 ton ıspanak üretilmektedir. Bu kadar ıspanak ne olacak? Tam hasat zamanında sadece bir tarlada yaşanan olayda üreticilerimizin bir yıllık emeği boşa mı gidecek? Şu anda ıspanak tüketiminde ciddi bir gerilemenin olduğu görülmektedir. Ispanak gibi değerli bir üründen insanlarımız mahrum bırakılmamalıdır. Binlerce üreticimiz şu anda malını satamıyor. Ispanağın suçu yok. Ispanakta hiçbir şey çıkmadı. Burada toplama problemi var ona dikkat etmemiz lazım. Yaşanan olay bizi çok üzdü. Durumun Ankara Beypazarı'nda 6 hektarlık bir tarlada ıspanak hasadı sırasında 100-150 metrekarelik alanda bulunan yabani otların yanlışlıkla ıspanağa karışmasından kaynaklandığı görülmüştür. Olayın tarım ilaçlarından kimyasal maddelerden kaynaklanmadığı açıktır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

512
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

183
Lindsay'nin babası, kızının prensle aşk yaşadığını kabul etti

Lindsay'nin babası, kızının prensle aşk yaşadığını kabul etti

155
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

564
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

487
Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

282
Şeyma Subaşı Miami'den video paylaştı

Şeyma Subaşı Miami'den video paylaştı

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir