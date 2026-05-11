U17 Avrupa Güreş Şampiyonası Bulgaristan’da başlıyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklanan kadrolarda genç sporcuların yanı sıra teknik ekipler de şampiyona için Samakov’da hazır bulunacak.

Milli takım kafileleri, organizasyonda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklanan kafilelerde yer alan sporcular ve teknik ekipler şöyle:

GREKOROMEN STİL MİLLİ TAKIMI

45 kg – Ömer Arslan

48 kg – Şamil Şahan

51 kg – Zafer İldeş

55 kg – Barış Soylu

60 kg – Furkan Öden

65 kg – Muhammet Reşit Yürük

71 kg – Orhan Eymen Taşçı

80 kg – Abdullah Bal

92 kg – Yusuf Yaser Aksu

110 kg – İbrahim Mert Eren

Teknik Sorumlu: Serkan Özden

Antrenörler: Adem Taşçı, Ahmet Göze, İlker Aydın, Yasin Güneş, Şerif Kılıç

KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI

40 kg – Şirin Aşkara

43 kg – Aysemin Kaçan

46 kg – Tuğçe Naz Ucuz

49 kg – Emine Beyza Barışkan

53 kg – Ecrin Salik

57 kg – Delal Kadir

61 kg – Özdenur Özmez

65 kg – Bade Su Doğan

69 kg – Kıymet Rümeysa Tezcan

73 kg – Esma Nur Kara

Teknik Sorumlu: Fatih Kobal

Antrenörler: Sedat Altıntaş, Mehmet Volkan Asan, Yasin Akkan, Mehlika Öztürk

SERBEST STİL MİLLİ TAKIMI

45 kg – Buğra Eldemir

48 kg – Yiğit Hamza Egemen

51 kg – Muhammed Gölha

55 kg – Muhammed Mustafa Yiğit

60 kg – Muhammed Sami Odabaşı

65 kg – Aydıncan Gümüşdağ

71 kg – Cemal Yiğit Purçu

80 kg – Emirhan Çayır

92 kg – Yasin Ertürk

110 kg – Muhammed Abdurrahman Baysal

Teknik Sorumlu: Erhan Bakır

Antrenörler: Mustafa Kartal, Yasin Akgül, Ahmet Peker