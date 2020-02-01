taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Uber, Kolombiya'da da kaybetti

Dünyada telefon uygulamaları üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber, Kolombiya Sanayi ve Endüstri Mahkemesi'nin faaliyetlerini durdurma kararı üzerine ülkeden çekildi.

AA | 01.02.2020 - 07:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD merkezli Uber, Kolombiya Sanayi ve Endüstri Mahkemesi'nde aleyhine çıkan karar sonrası, 88 bin sürücüsü bulunan Kolombiya'daki "Uber", "Uber X" ve "Uber VAN" gibi faaliyetlerine 1 Şubat itibariyle son verdi.

SİGORTA VE VERGİ KONUSUNDA UBER İLE ANLAŞILAMADI

Kolombiya'da Ulaştırma Bakanlığının, ülkeye girdiğinden bu yana illegal olarak nitelediği Uber ve Kolombiyalı otoriteler arasında, sürücülerin sigortalanması ya da Uber'in vergi ödemesi gibi şartlarla daha önce görüşmeler yapılmış, fakat bir anlaşmaya varılamamıştı.

Ülkede taksicilik yapan şirketlerden Cotech'in şikayeti 20 Aralık 2019’da SIC’te karara bağlanmış, haksız rekabetle suçlanan Uber'in faaliyetlerine son vermesi istenmişti.

Uber, kararı "keyfi" olarak nitelendirse de ülkeden çıkacağını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Mısır, Etiyopya ve Sudan'dan su savaşını önleyen anlaşma
Mısır, Etiyopya ve Sudan Hedasi Barajı'nın dolumu ve kuraklık durumlarındaki teamül mekanizması konusunda ittifaka vardıklarını açıkladı.
Koronavirüsü 15 dakikada tespit edebilecek test
Çin'in Wuxi kentinde, uzmanlar koronavirüsü 15 dakikada tespit edebilecek yeni bir test geliştirdi.
Koronavirüs vakası, İspanya'da da görüldü
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları grubundan La Gomera'da, 1 Alman turistte yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Pentagon, F35'lerin isabet oranını beğenmedi
ABD Savunma Bakanlığı uzmanları, F-35 savaş uçaklarının yerdeki hedefleri vurmadaki isabet oranının 'kabul edilemez derecede' düşük olduğunu açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da yeni depremler

Elazığ'da yeni depremler

81
Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

91
Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

50
Pentagon, F35'lerin isabet oranını beğenmedi

Pentagon, F35'lerin isabet oranını beğenmedi

38
İbrahima Yattara İstanbulspor'da

İbrahima Yattara İstanbulspor'da

15
Emre Mor Olympiakos'ta

Emre Mor Olympiakos'ta

32
İtalya'da hükümet, koronavirüs için acil durum ilan etti

İtalya'da hükümet, koronavirüs için acil durum ilan etti

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir