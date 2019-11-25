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Uber, Londra lisansını kaybetti

Londra Ulaştırma Dairesi, internet üzerinden taksi taşımacılığı yapan Uber'in lisansını yenilemeyeceğini duyurdu.

AA | 25.11.2019 - 16:03..
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Akıllı telefon uygulamaları üzerinden taksi hizmeti veren Uber, en fazla müşterisinin olduğu ülkelerden Londra'da, artık hizmet veremeyecek.

'YOLCU GÜVENLİĞİ' AYRINTISI

Londra Ulaştırma Dairesi'den (TfL) yapılan açıklamada, şirketin lisanssız ve sigortasız şoförlerin çalışmasına izin vererek yolcu güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.

14 BİN YOLCULUKTA LİSANSSIZ SÜRÜCÜ

Açıklamada; lisanssız sürücülerin başka sürücülerin hesabı üzerinden kendi fotoğraflarını yüklediği, bunun da yolcuların lisanslı sürücüler yerine farkında olmadan başka kişilerin aracına binmesine yol açabileceği belirtildi. Bu durumun en az 14 bin yolculukta gerçekleştiği vurgulandı.

Uber, Londra lisansını kaybetti

'YANLIŞ KARAR'

Şirket hakkında gelen şikayetler arasında bir sürücünün, yolculara 'uygunsuz çocuk görüntüleri' dağıttığı da ifade edildi. Uber'in Londra yöneticisi Jamie Heywood ise TfL'nin kararının yanlış olduğunu ve şirketin son iki yıldır yolcu güvenlik sistemlerini geliştirdiğini söyledi.

21 GÜN İTİRAZ SÜRESİ VAR

ABD'li şirketin, karara itiraz etmek için 21 gün süresi bulunuyor ve yalnızca bu süre içerisinde hizmet vermeye devam edebilecek.

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