Uber sürücüleri ortada kaldı

Taksicilerle Uber sürücüleri arasında yaşanan kavgalar sık sık gündeme geldi.

Yaşanan kavga mahkeme salonlarına da taşındı.

Çekişmelerin ardından Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili net bir adım atan Uber, XL hizmetini durdurdu.

Bu kararla birlikte VIP araç alarak Uber'e çalışan yaklaşık 12 bin kişi ortada kaldı.

Uber için kredi borcu altına girdiklerini savunan sürücüler, şirketin Sütlüce'deki merkezinin önünde eylem yaptı.

"UBER BİZİ BIRAKTI, TAKSİCİLERLE DEVAM ETME KARARI ALDI"

2017 yılından itibaren birçok ceza yediklerini söyleyerek zararlarının karşılanmasını isteyen Uber sürücüleri, "Uber'in reklamını yaptık, taksicilerle mücadele ettik. Uber bizi burada değişti. Taksicilerle devam etme kararı aldı. Bizim hakkımızı mücadelemizi yarıda bıraktı. Bundan sonra hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye tepkilerini dile getirdi.

TAKSİCİLER MUTLU

Taksiciler ise durumdan memnun.

Öyle ki; Uber'in faaliyetlerini durdurma kararının ardından plaka fiyatları 1 milyon liradan 1 milyon 500 bin lira seviyesine kadar yükseldi.