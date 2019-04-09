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Uber XL araçlarını elden çıkaracak

Türkiye'ye olan bağlılığını koruduğunu belirten Uber, bununla birlikte küçülme kararı aldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 09:33..
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Uber XL araçlarını elden çıkaracak

Dün, Uber'in Türkiye'den tamamen çıkacağına dair birtakım iddialar ortaya atıldı. Uber, Türkiye'de bir değişim yaşıyor. Ancak bu tamamen çıkma şeklinde değil.

Konuyla ilgili açıklama yapan şirket,  gelecek dönemde elindeki XL araçların sayısını düşüreceğini söyledi.

"KÜÇÜLEREK DEVAM EDECEK"

Yapılan açıklamada, "Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde Uber XL küçülerek devam edecektir. Uber, Türkiye'ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Uber XL araçlarını elden çıkaracak

"YEREL PAYDAŞLARLA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Açıklamanın devamında, "Türkiye'deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz." denildi.

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