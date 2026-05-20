Uçak anonsları deşifre edildi, kabin ekibinin gizli kodları ortaya çıktı

Uçakta duyduğumuz anonslar, sandığımız kadar rutin değil.

Uçak yolculuklarında emniyet kemeri uyarıları, türbülans anonsları veya iniş bilgileri duymaya alışkınız.

Ancak kabin ekibinin kullandığı bazı ifadeler, yolcuların anlayamayacağı şekilde özel anlamlar taşıyor.

Çoğu zaman kısa kodlar veya sıradan kelimeler gibi duyulan bu mesajlar, uçuş görevlilerinin birbirleriyle hızlı ve dikkat çekmeden iletişim kurmasını sağlıyor.

KABİNDE GİZLİ KODLAR

Havayolu çalışanlarının kullandığı en dikkat çekici kodlardan biri "ABP" olarak biliniyor.

İngiliz basınına konuşan ve ismini açıklamayan bir uçuş görevlisine göre ABP, "Able-Bodied Passenger" yani "sağlıklı ve görev alabilecek yolcu" anlamına geliyor.

Kabin ekipleri, olası bir tahliye veya acil durumda yardımcı olabilecek yolcuları belirlemek için bu ifadeyi kullanabiliyor.

Ancak tüm kodlar güvenlikle ilgili değil.

The Sun'a göre; Bazıları kabin görevlilerinin kendi aralarındaki yorumlarından oluşuyor.

Bunlardan biri olan "BOB" (Babe on Board veya Best on Board), kabin ekibinin dikkatini çeken yolcular için kullanılan gayriresmî bir ifade olarak biliniyor.

Öte yandan bazı kodları duymak ise pek de iyiye işaret değil. Kabin görevlilerinin kullandığı "Philip" ifadesinin, ekip arasında sorun çıkaran veya olumsuz davranış sergileyen yolcular için kullanılan bir lakap olduğu belirtiliyor.

Uçakta yaşanan ciddi olaylar için de özel kodlar bulunuyor. "Code 300" veya "Angel" ifadeleri, bazı havayolu şirketlerinde bir yolcunun uçuş sırasında hayatını kaybettiğini belirtmek için kullanılabiliyor.

Daha da kritik olan ise güvenlik kodları.

Uzmanlara göre "Squawk 7500" kodu, uluslararası havacılıkta uçak kaçırma vakalarını bildirmek için kullanılan resmi bir işaret.