Uçak havadayken kanadına yıldırım düştü

Bodrum Havalimanı'na gelmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağına, havadayken yıldırım çarpması sonucu yolcularda büyük panik oluştu.
Kanadına yıldırım çarpan uçak, Acil’ koduyla İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş gerçekleştirdi.
ACİL KODUYLA İZMİR'E İNİŞ YAPILDI
Acil koduyla, içerisindeki yolcularla birlikte İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapan uçakta, herhangi bir hasar olmadığı öğrenildi. Yolcular, yaklaşık 1 saat beklemenin ardından başka bir uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na getirildi.