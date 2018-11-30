Uçak havadayken kanadına yıldırım düştü

'Deprem olacak' diyen uzman yeni bir uyarı daha yaptı

Türkiye'nin inşaat sektöründeki başarısı uluslararası düzeyde. Özellikle günümüzde pek çok ülke büyük projeleri Türklere gözü kapalı olarak emanet edebiliyor. Bu başarının temelinde ise bir "vefa" var

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı. Liderlerin gündeminde Rusya-Ukrayna gerginliği var.

Fransa meclisi ebeveynlerin çocuklarına ufak da olsa vurmasını yasaklayan tasarıyı onayladı.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük barajı olan Deriner Barajı'ndan ülke ekonomisine 850 milyon dolarlık katkı sağlandı.

1 Yalova'da deprem Yalova merkezli 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2 Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın Başkan Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

3 2019'da zam oranları belli oldu Yeni yılda, vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.

4 Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Sarpsborg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

5 TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, FETÖ'nün kullandığı bu sistemle ilgili, şu ana kadar çeşitli rütbelerde 90 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.

6 Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor Lütfü Savaş'a göre; Suriyeliler Hatay'da kaldıkça, enerjiden çöp toplamaya maliyetler artıyor. 1 milyon 600 bin kişilik ekonomisi olan şehir 2 milyon nüfusu kaldırmıyor: "7 yıldır idare ediyoruz."