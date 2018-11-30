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Uçak havadayken kanadına yıldırım düştü

İstanbul'dan Bodrum'a hareket eden uçağın kanadına, havadayken yıldırım çarpması yolculara panik yaşattı.

İHA | 30.11.2018 - 17:17..
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Bodrum Havalimanı'na gelmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağına, havadayken yıldırım çarpması sonucu yolcularda büyük panik oluştu.

Kanadına yıldırım çarpan uçak, Acil’ koduyla İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş gerçekleştirdi.

ACİL KODUYLA İZMİR'E İNİŞ YAPILDI

Acil koduyla, içerisindeki yolcularla birlikte İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapan uçakta, herhangi bir hasar olmadığı öğrenildi. Yolcular, yaklaşık 1 saat beklemenin ardından başka bir uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na getirildi.

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