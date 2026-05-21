Uçaklardan ilham alarak tasarlandı: Karşınızda BMW Vision K18

BMW Motorrad, Como Gölü'nde düzenlenen Concorso d'Eleganza Villa d'Este etkinliğinde motosiklet tutkunlarının dikkatini çeken Vision K18 konseptini görücüye çıkardı.

Uçaklardan ilham alınarak tasarlanan bu uzun ve alçak model, markanın gelecekteki tasarım vizyonuna dair önemli ipuçları taşıyor.

1800 CC'LİK DEV MOTOR

Konsept motosikletin kalbinde, altı egzoz borusuna sahip 1800 cc hacminde güçlü bir motor yer alıyor.

BMW'nin mevcut 1649 cc'lik altı silindirli motorundan çok daha büyük olan bu yeni ünite, gelecekteki modellere dair heyecanı artırıyor.

Vision K18'in dikkat çeken bir diğer özelliği ise hidrolik olarak alçaltılabilen süspansiyon sistemi.

Bu teknoloji, sürüş yüksekliğini ve motosikletin geometrisini ayarlayarak özellikle alçak bagger tarzı modellerin viraj performansını büyük ölçüde iyileştiriyor.

TASARIMDA CONCORDE ESİNTİLERİ

Havacılık temasını merkeze alan Vision K18, Concorde yolcu uçağı gibi yüksek hızlı jetlerin aerodinamik yapısından ilham alıyor.

Gövdede kullanılan alüminyum ve dövme karbon detaylar, araca metalik ve agresif bir görünüm kazandırıyor.

Model şu an için sadece tek bir üretimden oluşan bir konsept olarak kalacak olsa da seri üretim ihtimali tamamen rafa kaldırılmış değil.