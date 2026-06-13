Uçakların pencereleri neden kare değil de yuvarlak? Cevabı hayat kurtarıyor

Bir uçakla seyahat ederken pencereden dışarı bakmak hepimiz için sıradan bir aktivite.

Peki, neden kara araçlarında kare olan pencereler, uçaklarda hep yuvarlak veya ovaldir?

Bu durum şık bir tasarım kararı gibi görünse de, aslında gökyüzünde hayat kurtaran kritik bir mühendislik zorunluluğudur.

Kare pencerelerin yarattığı tehlike

Uçaklar yüksek irtifada uçarken, kabin içindeki hava basıncı ile dışarıdaki atmosfer basıncı arasında büyük bir fark oluşur.

Bu fark, uçak gövdesi üzerinde muazzam bir gerilim yaratır. Mühendisler, kare pencerelerin bu kuvveti köşelerde yoğunlaştırdığını keşfettiler.

Pencerelerin sivri köşeleri, basınç altında gövdede çatlaklar oluşmasına ve bu çatlakların zamanla tehlikeli bir şekilde genişlemesine yol açan zayıf noktalar haline geliyordu.

Pencere şeklini değiştiren acı tecrübe

Bu gerçeğin bedeli, 1950’lerde ilk ticari jetlerden biri olan "De Havilland Comet"in yaşadığı açıklanamayan kazalarla ödendi.

Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda, uçakların gövdesindeki çatlakların doğrudan kare pencerelerin köşelerinden başladığı anlaşıldı.

Bu trajik olaylardan sonra havacılık endüstrisi, basıncı çok daha eşit dağıtan ve yapısal kırılma riskini minimize eden yuvarlak pencere tasarımına zorunlu olarak geçti.