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Uçakta bomba olduğunu söyleyen kadın: Şaka yaptım

İstanbul-Kıbrıs uçağında bir kadın yolcu "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım havaalanında 5 tane bomba var." diye bağırınca panik yaşandı.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 11:31..
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Sabah 06.45'te İstanbul-Kıbrıs uçağında daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen bir kadın yolcu panik yarattı.

Uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken kadın yolcu önce "Sürpriz bomba" diye bağırdı, ardından da "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım havaalanında 5 tane bomba var." diye taşkınlık çıkardı.

POLİSE "FETÖ'CÜ OLMADIĞINIZ NE MALUM" DEDİ

Panik yaratan kadın yolcu, diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, uçağa gelen polis ekiplerine de "Sizin FETÖ'cü olmadığınız ne malum" diye tepki gösterdi.

Uçakta bomba olduğunu söyleyen kadın: Şaka yaptım ViDEO

"ŞAKA YAPTIM"

Kadının uçakta sigara yakması üzerine yolcular tahliye edildi. Kadın gözaltına alınırken, ilk ifadesinde "Şaka yaptım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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