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Uçakta hostese öksüren kadına sert müdahale

Bangkok'tan Şanghay'a giden bir uçakta yaşananlar, yolcu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 11:48..
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Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs, dünya genelinde binlerce ölüme yol açtı.

Virüs özellikle Asya ülkelerinde paniğe yol açmış durumda...

Bunun son örneği, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Çin'in Şanghay şehrine giden bir uçakta yaşandı.

UÇAKTA KORONAVİRÜS PANİĞİ

Çinli bir kadın yolcu, kabin ekibinin dezenfekte uygulamasına tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın yolcu, hostesin yüzüne öksürdü. Bunun üzerine kabin ekibi, yolcuya yaka paça müdahale etti.

Yaşananlar, yolcu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uçakta hostese öksüren kadına sert müdahale ViDEO

Uçakta hostese öksüren kadına sert müdahale

Uçakta hostese öksüren kadına sert müdahale

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