Uçakta oturma düzenine koronavirüs etkisi

Dünya, koronavirüs salgını sonrası yeni bir döneme hazırlanıyor.
Birçok alışkanlığın değişmesi beklenirken, uçak yolculuklarındaki oturma düzeninin de sil baştan oluşturulabileceği konuşuluyor.
Bu kapsamda, İtalyan tasarım firması Aviointeriors uçakta yolcu koltuklarının dizilişini yeniden dizayn etti.
UÇAKLARDA YENİ OTURMA DÜZENİ
Ekonomi sınıfında üçlü oturma düzeninde yolcular aynı yöne bakmıyor. Ters yöne bakan ortadaki yolcunun koltuğu cam bölmeyle ayrılmış durumda.
MAKSİMUM İZOLASYON
Firma, yolcular arasında hava yoluyla etkileşimin azaltılarak, maksimum izolasyonun sağlanacağını söylüyor.
Bu şekilde koronavirüsün yayılma riskinin en aza indirileceği belirtiliyor.