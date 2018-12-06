Uçakta telefonu uçak moduna almamak maliyetli olabilir

Amerika'ya giden bir Aer Lingus uçağında olan bir yolcu, uçuş esnasında telefonunu uçak moduna almadığı için ekstra telefon faturası ödemek zorunda kaldı. Yolculuğundan 1 hafta sonra telefon operatörü tarafından 300 dolarlık bir fatura gönderildi.

Peki ama neden ?

Yolcu, uçağın dolaşım ağına bağlanan telefonu nedeniyle fazladan fatura ödemek zorunda kaldı. Yapılan açıklamaya göre, uçakta bulunan uluslararası dolaşım planının dışında çalışan küçük antenler, uçuş modunda olmayan telefonlarla otomatik olarak bağlantı kurabilir ve veri kullanımı nedeniyle kabarık bir faturayla karşıya kalabilirsiniz.

Sadece fazla fatura ödememek için değil, hem kendiniz hem de uçakta bulunan diğer insanların güvenliği için, havayolu şirketleri uçuş esnasında telefonunuzu mutlaka uçak modunda kullanmanız gerektiğini belirtiyor.



