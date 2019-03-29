Uçan Osmaniyeli Amerikan basınının ilgisini çekti

Türkiye günlerdir Osmaniye'de meydana gelen hortumun ardından güvenlik kamerasına yansıyan uçan adamı konuşuyor.
Sadık Kocadallı adlı işçinin, gölgelik şemsiyesi ile havaya uçma görüntüleri hayrete düşürürken, Amerikan basını olayı gündemine aldı.
Şemşiye ile uçan Osmaniyeli dünya basınında İZLE
AMERİKAN BASININDA YER BULDU
Amerika'da yayın yapan bir kanalda Osmaniye'de meydana gelen hortum ve uçan adam Sadık Kocadallı ekranda gösterildi.
Hortum bir kişiyi demir şemsiye ile birlikte uçurdu İZLE
Video dönerken haber spikerlerinin tepkisi ise dikkatlerden kaçmadı.