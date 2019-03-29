taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62175
Euro
6.32525
Altın
1287.39
Borsa
92120.33
Gram Altın
232.211

Uçan Osmaniyeli Amerikan basınının ilgisini çekti

Geçtiğimiz günlerde gölgelik şemsiyesi ile çıkan hortumda uçan işçi, Amerika'da yayın yapan bir kanalda gündeme geldi. Görüntüleri izleyen haber spikerleri, inanılmaz tepkiler verdi.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 10:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye günlerdir Osmaniye'de meydana gelen hortumun ardından güvenlik kamerasına yansıyan uçan adamı konuşuyor.

Sadık Kocadallı adlı işçinin, gölgelik şemsiyesi ile havaya uçma görüntüleri hayrete düşürürken, Amerikan basını olayı gündemine aldı.

Şemşiye ile uçan Osmaniyeli dünya basınında İZLE

AMERİKAN BASININDA YER BULDU

Amerika'da yayın yapan bir kanalda Osmaniye'de meydana gelen hortum ve uçan adam Sadık Kocadallı ekranda gösterildi.

Hortum bir kişiyi demir şemsiye ile birlikte uçurdu İZLE

Video dönerken haber spikerlerinin tepkisi ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü bulundu

Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü bulundu

43
Guaido'ya men cezası

Guaido'ya men cezası

35
İlk önce nişanlısını sonra kendisini vurdu

İlk önce nişanlısını sonra kendisini vurdu

53
Battal İlgezdi Ataşehir'de başörtüsü dağıttı

Battal İlgezdi Ataşehir'de başörtüsü dağıttı

95
Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

31
Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a cevap

Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a cevap

29
ABD'li senatörlerden Türkiye aleyhine yasa tasarısı

ABD'li senatörlerden Türkiye aleyhine yasa tasarısı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir